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Главная война с Россией За сутки защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и 3 беспилотника

За сутки защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники, вертолет и 3 беспилотника

10 мая, 2022 вторник
22:42
война с Россией

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю

Об этом сообщает штаб Группировки объединенных сил.

"В течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага", - говорится в сообщении.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Донбасс
ООС
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