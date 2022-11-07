Об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"Россия убивает гражданских! За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", - отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1165 гражданских, ранены - 2548 человек.

Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По состоянию на 7 ноября враг ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако за прошедшие сутки, 6 ноября, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Ямполя, Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки и Белогоровки.

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