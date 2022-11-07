За сутки захватчики на Донбассе убили гражданского и ранили еще пятерых
В Донецкой области оккупационные войска убили 1 гражданского, еще 5 получили ранения в течение 6 ноября
Об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"Россия убивает гражданских! За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", - отметил он.
С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1165 гражданских, ранены - 2548 человек.
Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- По состоянию на 7 ноября враг ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако за прошедшие сутки, 6 ноября, ВСУ отбили атаки оккупантов в районах Ямполя, Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки и Белогоровки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное