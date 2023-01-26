За сутки захватчики 36 раз обстреляли Херсонщину из разных видов вооружения
В течение суток 25 января захватчики 36 раз били по Херсонщине, враг использовал артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и танки, также нанес ракетный удар
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар", - говорится в тексте пресс-службы.
Херсон оккупанты обстреляли 5 раз: под вражеским огнем оказались жилые кварталы, в том числе попадание в дома мирных жителей.
"В минувшие сутки российская армия убила 2 мирных человека, 5 человек получили ранения разной степени тяжести", - добавили в ОВА.
- Напомним, в ночь на 26 января в ряде регионов страны, в частности, в Киеве, объявляли воздушную тревогу. Силы обороны сбивали вражеские дроны.
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