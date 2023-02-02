За сутки захватчики 34 раза обстреляли Херсонщину, четыре человека ранены
В течение 1 февраля рашисты 34 раза открывали огонь по Херсонской области из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Известно о четырех раненых
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 34 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметили в пресс-службе.
Так, известно о четырех раненых людях в результате российской атаки.
Областной центр, Херсон, оказался под вражеским огнем дважды: поражены жилые дома.
- Вечером в среду, 1 февраля, российские захватчики ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые.
- В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА люди не пострадали.
- Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская громада, люди не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное