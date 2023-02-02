За сутки захватчики 34 раза обстреляли Херсонщину, четыре человека ранены

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 34 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Так, известно о четырех раненых людях в результате российской атаки.

Областной центр, Херсон, оказался под вражеским огнем дважды: поражены жилые дома.

Вечером в среду, 1 февраля, российские захватчики ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые.

В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА люди не пострадали.

Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская громада, люди не пострадали.

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