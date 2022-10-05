Новый пакет военной помощи от США

На фоне успешного продвижения Вооруженных сил Украины на Востоке и на Юге, США выделили очередной пакет военной помощи для ВСУ на сумму $625 млн. Этот пакет предусматривает отправку вооружения, которое изымается из текущих запасов американской армии, то есть это оружие должно поступить в Украину уже в ближайшее время. В первую очередь это четыре пусковых установки HIMARS. Теперь у нас будет всего 20 HIMARS на колесах и 10 MLRS на гусеничном шасси, то есть всего 30 пусковых установок. Напомню, только первые HIMARS заставили врага перейти к обороне на отдельных участках фронта. Теперь у нас дальнобойных систем для пуска снарядов GMLRS будет гораздо больше, даже вдвое больше. Эти снаряды GMLRS могут уничтожать цели противника на расстоянии в 80 км, а баллистических ракет ATACMS пока в этом пакете нет.

По-моему, это лишь дело времени, но в Пентагоне паузу с задержкой со снабжением ATACMS объяснили так: "Мы считаем, что существующими возможностями снарядов GMLRS и HIMARS, которые мы предоставляем за этим пакетом, вполне достаточно для того, чтобы украинские воины уничтожали преимущественную количество целей в поле боя, в том числе и в Крыму". Вот такая показательная цитата.

Кроме того, передаются гаубицы М777 и M109 разных калибров. Одна тысяча боеприпасов для дистанционного минирования, позволяющих быстро поставить противотанковое минное поле и остановить бронетанковое наступление противника. Еще в пакете есть 500 высокоточных боеприпасов Excalibur, которые могут поражать цели на расстоянии более 40 км от первого выстрела. Также 200 бронемашин MaxxPro, которые нам очень нужны.

Весь этот пакет, как утверждают в Пентагоне, сформирован с учетом именно неотложных потребностей вооруженных сил. Ведь брифинг в Пентагоне, где речь шла о деталях этого пакета, на самом деле был непростым для его организаторов, потому что задавали сложные волнующие нас вопросы. Спрашивали, кроме ATACMS, когда будут новые танки для ВСУ. На это пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, ответил, что мы однозначно видим потребность Украины в танках, но лучше для Украины, чтобы мы могли сразу опрокидывать образцы советского вооружения, которые украинцы могут и ремонтировать, и обслуживать. Это означает, что все наши разговоры о Leopard и Abrams пока упираются в подготовку сети для обслуживания этих танков, но первые шаги уже делаются, хотя они и незаметны. Речь идет, что нам уже передали значительное количество автомобильных тралов, способных перевозить тяжелые танки, и это первый сигнал на пути к получению западных образцов тяжелой бронетехники.

Также в Пентагоне спрашивали, хватит ли Украине поставок США боеприпасов для дальнейших боевых действий. Здесь динамика такова, что на сегодня США, если учесть последний пакет военной помощи, поставили нам где-то 900-1000 боеприпасов калибра 155 мм и это больше, чем у нас сейчас запасов к советским калибрам 152 мм. В сутки, в наиболее интенсивные дни, ВСУ выстреливают больше снарядов, чем предприятия оборонно-промышленного комплекса США могут изготовить за месяц. Норма производства боеприпасов в США сейчас 15 тысяч боеприпасов в месяц. На этот вопрос в Пентагоне сказали, что угрозы боеприпасного голода ВСУ нет и не будет. Это объяснили тем, что мы действительно видим очень высокие показатели расхода боеприпасов, но вы также видите невероятно высокий оперативный темп на поле боя, потому что украинцы успешно продвигаются вперед. Сейчас, сказали в Пентагоне, мы инвестируем в производство боеприпасов, оно растет, и наши союзники также наращивают производство. Итак, впоследствии мы получим устойчивый темп производства боеприпасов, как для себя, так и для украинцев, как заявили в Пентагоне.

А еще сказали, что США и страны НАТО взяли на себя руководящую роль в обеспечении украинских воинов зимним снаряжением и мы следим за тем, чтобы в украинской армии было все необходимое на этот период, потому что поставки теплого снаряжения не менее важны, чем боеприпасы на поле боя. Такие выводы сделали в Пентагоне и они верны. Кстати, Пэт Райдер сказал, что у украинцев будет теплая одежда, а что касается россиян, то совсем не уверен в готовности российских войск вести боевые действия зимой. И это так, потому что зимней формы у русских воинов нет, и это хорошо.

Иранские беспилотники и необходимость противодействия новым видам оружия врага

Сегодня было заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где была отмечена с одной стороны необходимость мер, связанных с деоккупацией территорий, и также было сказано о необходимости противодействия новым видам оружия, которые начал использовать агрессор. Речь идет о беспилотниках иранского производства Shahed 136.