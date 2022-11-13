За сутки ВСУ уничтожили пункт управления и 10 мест сосредоточения врага
Под огнем ВСУ в воскресенье, 13 ноября 2022 года, оказались 10 районов дислокации оккупантов, поражен личный состав, техника, 6 вражеских позиций ЗРК и пункт управления
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
В течение 13 ноября украинская авиация совершила 16 атак по врагу, оккупанты понесли потери на 10 позициях сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Также сообщается о попадании по 6 местам дислокации зенитно-ракетных комплексов войск РФ.
Генштаб сообщает, что военные из ракетных войск и артиллерии также поразили пункт управления оккупантов и 10 районов дислокации российских военных.
"Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркивают в Генштабе.
- 12 ноября ВСУ ликвидировали более 650 военных страны-агрессора, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 80 860 российских оккупантов.
- Днем позже Генштаб информировал о попадании в здание в Херсонской области, в результате чего до 500 оккупантов получили травмы, в больницу в Таврийске направлялись два грузовика с мертвыми россиянами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное