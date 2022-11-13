Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение 13 ноября украинская авиация совершила 16 атак по врагу, оккупанты понесли потери на 10 позициях сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Также сообщается о попадании по 6 местам дислокации зенитно-ракетных комплексов войск РФ.

Генштаб сообщает, что военные из ракетных войск и артиллерии также поразили пункт управления оккупантов и 10 районов дислокации российских военных.

"Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркивают в Генштабе.

12 ноября ВСУ ликвидировали более 650 военных страны-агрессора, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 80 860 российских оккупантов.

Днем позже Генштаб информировал о попадании в здание в Херсонской области, в результате чего до 500 оккупантов получили травмы, в больницу в Таврийске направлялись два грузовика с мертвыми россиянами.

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