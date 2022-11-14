За сутки ВСУ уничтожили более 500 оккупантов, 8 танков и 6 бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 81 370 оккупантов, 2 848 танков и 5 748 боевых бронированных машин
Об этом сообщает Генштаб в facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 81 370 (+510) человек ликвидировано
- танков ‒ 2 848 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 5 748 (+6)
- артиллерийских систем – 1 839 (+2)
- РСЗО – 393 (+0)
- средств ПВО ‒ 206 (+0)
- самолетов – 278 (+0)
- вертолетов – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 509 (+2)
- крылатых ракет ‒ 399 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 316 (+21)
- специальной техники ‒ 160 (+0)
В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.
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