Об этом сообщает Генштаб в facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 81 370 (+510) человек ликвидировано

танков ‒ 2 848 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 5 748 (+6)

артиллерийских систем – 1 839 (+2)

РСЗО – 393 (+0)

средств ПВО ‒ 206 (+0)

самолетов – 278 (+0)

вертолетов – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 509 (+2)

крылатых ракет ‒ 399 (+0)

кораблей /катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4 316 (+21)

специальной техники ‒ 160 (+0)

В ночь на 13 ноября Силы обороны в районе Каиры Херсонской области уничтожили боеприпасы и около 40 российских оккупантов.

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