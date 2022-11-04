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Главная война с Россией За сутки ВСУ уничтожили 840 российских оккупантов, 16 танков, 8 дронов и 28 бронемашин

За сутки ВСУ уничтожили 840 российских оккупантов, 16 танков, 8 дронов и 28 бронемашин

4 ноября, 2022 пятница
09:03
война с Россией

За время полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ потеряли 74,8 тыс. рашистов, 5580 боевых бронемашин, 2750 танков, 1450 беспилотников и 201 систему ПВО

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Потери противника с 24 февраля по 4 ноября составляют:

  • личного состава – около 74 840 (+840) человек
  • танков ‒ 2750 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин – 5580 (+28) ед.
  • артиллерийских систем – 1772 (+17) ед.
  • РСЗО – 391 (+1) ед.
  • средства ПВО – 201 (+3) ед.
  • самолетов – 277 (+0) ед.
  • вертолетов – 258 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8)
  • крылатые ракеты ‒ 397 (+0)
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) ед.
  • специальная техника ‒ 155 (+1)

"840 кафиров и 28 бронемашин в сутки - не рекорд, но мощно", - прокомментировали в Генштабе.

За сутки наибольшие потери российские захватчики понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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