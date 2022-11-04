За сутки ВСУ уничтожили 840 российских оккупантов, 16 танков, 8 дронов и 28 бронемашин
За время полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ потеряли 74,8 тыс. рашистов, 5580 боевых бронемашин, 2750 танков, 1450 беспилотников и 201 систему ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Потери противника с 24 февраля по 4 ноября составляют:
- личного состава – около 74 840 (+840) человек
- танков ‒ 2750 (+16) ед.
- боевых бронированных машин – 5580 (+28) ед.
- артиллерийских систем – 1772 (+17) ед.
- РСЗО – 391 (+1) ед.
- средства ПВО – 201 (+3) ед.
- самолетов – 277 (+0) ед.
- вертолетов – 258 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 397 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) ед.
- специальная техника ‒ 155 (+1)
"840 кафиров и 28 бронемашин в сутки - не рекорд, но мощно", - прокомментировали в Генштабе.
За сутки наибольшие потери российские захватчики понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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