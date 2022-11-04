За сутки ВСУ уничтожили 840 российских оккупантов, 16 танков, 8 дронов и 28 бронемашин

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Потери противника с 24 февраля по 4 ноября составляют:

личного состава – около 74 840 (+840) человек

танков ‒ 2750 (+16) ед.

боевых бронированных машин – 5580 (+28) ед.

артиллерийских систем – 1772 (+17) ед.

РСЗО – 391 (+1) ед.

средства ПВО – 201 (+3) ед.

самолетов – 277 (+0) ед.

вертолетов – 258 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8)

крылатые ракеты ‒ 397 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) ед.

специальная техника ‒ 155 (+1)

"840 кафиров и 28 бронемашин в сутки - не рекорд, но мощно", - прокомментировали в Генштабе.

За сутки наибольшие потери российские захватчики понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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