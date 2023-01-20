За сутки ВСУ уничтожили 770 солдат РФ, 6 боевых бронемашин и 3 танка
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 119 300 военных, 3139 танков и 6241 боевую бронемашину
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 119 300 (+770) человек ликвидировано.
- танков ‒ 3139 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 6241 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 2129 (+7) ед.
- РСЗО – 442 (+0) ед.
- средства ПВО – 220 (+0) ед.
- самолетов – 287 (+0) ед.
- вертолетов – 277 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4).
- крылатые ракеты – 749 (+0).
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
- специальная техника – 190 (+0).
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- 19 января ВСУ поразили 29 районов скопления захватчиков и отразили атаки в районах 16 населенных пунктов.
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