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За сутки ВСУ уничтожили 570 военных РФ, 3 танка и 5 артсистем
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 177 тыс. военных, 3636 танков, 2298 беспилотников и 2727 артиллерийских систем
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.23 ориентировочно составляют:
- личный состав ‒ 177680 (+570) человек ликвидировано,
- танки ‒ 3636 (+3) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 7020 (+4) ед,
- артиллерийские системы – 2727 (+5) ед,
- РСЗО – 533 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 282 (+1) ед,
- самолеты – 307 (+1) ед,
- вертолеты – 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2298 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны - 5599 (+12) ед,
- специальная техника – 304 (+0).
Данные уточняются.
- 7 апреля стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 177 тыс. военных, 3633 танка, 2291 беспилотника и 7016 боевых бронированных машин.
- В пятницу, 8 апреля, сообщалось, что Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские военные близ Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25.
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