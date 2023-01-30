За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов, четыре танка и три бронемашины
За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 126,6 тыс. оккупантов, 3201 танк и 6369 бронемашин
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года РФ потеряла:
- личного состава – около 126 650 (+490) человек,
- танков ‒ 3201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,
- РСЗО – 453 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
В настоящее время окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.
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