Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 30 января 2023 года РФ потеряла:

личного состава – около 126 650 (+490) человек,

танков ‒ 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,

РСЗО – 453 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),

крылатые ракеты ‒ 796 (+0),

корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5041 (+4) ед,

специальная техника – 199 (+0).

В настоящее время окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отмечают в Генштабе.

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