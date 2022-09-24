За сутки ВСУ уничтожили 4 самолета, 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов, - Генштаб
Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 24 сентября 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету врага
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .
Кроме этого сообщается, что за 24 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выимка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники российских военных, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.
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