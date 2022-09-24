Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

Кроме этого сообщается, что за 24 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выимка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники российских военных, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.

С 24 февраля по 24 сентября Россия потеряла на войне против Украины 255 самолетов.

Сечеславские десантники показали, как 24 сентября сбили русские бронированный штурмовик Су-25 и истребитель четвертого поколения Су-30.

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