За сутки ВСУ уничтожили 14 вражеских Орланов

"Путин 9 мая может объявить что-то великое": Кулеба призвал не преувеличивать значение даты, потому что "каждый день возможны изменения"

"У тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?": звезда шоубиза Астафьева, которая волонтерит в ресторане, рассказала о наглом поведении футболиста Милевского