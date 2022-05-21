За сутки ВСУ сбили 3 беспилотника, ракету и одну неизвестную цель

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

В течение 20 мая противовоздушная оборона уничтожила 2 БПЛА "Орлан-10" и один "Зала". Также подразделения зенитных войск сбили одну крылатую ракету и одну неизвестную цель. Вероятно вражеский вертолет, однако информация уточняется.

Кроме того, украинской авиацией обезврежены более 20 боевых бронированных машин кафиров.

За день 20 мая украинские военные уничтожили на Востоке вражеский склад боеприпасов, а также 80 российских оккупантов.