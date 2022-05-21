За сутки ВСУ сбили 3 беспилотника, ракету и одну неизвестную цель
За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 3 вражеских безподотника, одну ракету и одну неизвестную цель, вероятно, вертолет
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
В течение 20 мая противовоздушная оборона уничтожила 2 БПЛА "Орлан-10" и один "Зала". Также подразделения зенитных войск сбили одну крылатую ракету и одну неизвестную цель. Вероятно вражеский вертолет, однако информация уточняется.
Кроме того, украинской авиацией обезврежены более 20 боевых бронированных машин кафиров.
-
За день 20 мая украинские военные уничтожили на Востоке вражеский склад боеприпасов, а также 80 российских оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное