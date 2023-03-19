Об этом сообщили в понедельник, 19 марта, в сводке Генштаба .

"В течение суток Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Клюсы, Александровка Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино, Степок Сумской области; Глубокое, Красное, Вовчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Дворичная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Невское и Белогоровка на Луганщине.

Бахмутское направление: вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Константиновка, Зализное и ряд других населенных пунктов Донецкой области.

Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: обстрелы получили , в частности, районы Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка и Днепровское.

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты проверяют местное население на наличие российского паспорта

"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим. В ходе него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта. Граждане, не имеющие его, вынуждены мириться с дополнительными проверками, сопровождающимися задержанием.

Кроме того, российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины.

"В частности, в населенном пункте Стрелково временно занятой территории Херсонской области, в сельском совете, при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, вынужденно покинувших населенный пункт. Жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии", – сообщает Генштаб.