Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За текущие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 4 командных пункта рашистов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Для поддержки действий наземных группировок в течение суток 7 ударов нанесла и авиация Сил обороны. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Также подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков

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