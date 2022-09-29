English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Новости За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб

За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб

29 сентября, 2022 четверг
19:25
Новости

За текущие сутки украинские ракетные войска, артиллерия и авиация продолжили уничтожать противника

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За текущие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 4 командных пункта рашистов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Для поддержки действий наземных группировок в течение суток 7 ударов нанесла и авиация Сил обороны. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Также подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

  • Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Олександр Петраков
28 сентября, 2022 среда
Петраков назвал футболистов, которые винноватые за неудачный исход матча Украина - Шотландия
28 сентября, 2022 среда
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
Роквелл B-1 Лансер
27 сентября, 2022 вторник
США могут без использования ядерного оружия уничтожить армию РФ одним мощным ударом, - авиатор Хазан
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.73
    Покупка 40.73
    Продажа 41.69
  • EUR
    Покупка 39.1
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
19:34
Обновлено
Взрыв в Николаеве: россияне применили кассетные снаряды, количество погибших выросло до трех
19:19
ГСЧС сообщила, когда полноценно заработает мобильная система оповещения населения
19:18
Пограничники показали, как благодаря дронам "минуснули" 3 российских танка на Харьковщине
18:48
В Европе готовятся к перебоям в работе мобильной связи
18:43
Эксклюзив
Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению противника, – эксперт Defense Express Киричевский
18:42
Украинские воины сбили над Николаевщиной два российских штурмовика Су-25
18:35
Во всех столичных школах будет работать муниципальная охрана. На средства из городского бюджета
18:34
электрошокер
ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России
18:30
Более 2 млн пачек сигарет, изъятых как вещественное доказательство, отдадут ВСУ
18:26
Эксклюзив
Виктор Орбан
Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные бизнес-круги в более крупных странах ЕС, - эксперт-международник Тужанский
18:23
PR
Как очень быстро выучить английский самостоятельно
18:16
Германия потратит 200 млрд евро, чтобы обуздать цены на энергоносители, - Reuters
18:09
Маск впервые стал самым богатым человеком США, увеличив состояние за год более чем на 30%, - Forbes
18:09
Пытал людей и склонял к сотрудничеству с врагом: экс-милиционеру из Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене
18:00
Вживую
Настоящий и культурный фронт певца-добровольца Олега Фагота (Михайлюты) из ТНМК
17:35
Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ответила
17:27
СБУ разоблачила агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения Путина
17:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:17
В течение недели Россия атаковала Украину 29 дронами-камикадзе Shahed, треть из них сбита
16:52
Turkish Airlines отменила рейсы в/из Украины до конца года
16:48
Воевал в Чечне, Грузии, Сирии и Ливии: у Бахмута ликвидировали командира вагнеровцев, - InformNapalm
16:48
ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой, - Bloomberg
16:46
Эксклюзив
У НАТО есть два типа реагирования на подготовку РФ к ядерному удару, - эксперт-международник Краев
16:43
Южная Корея изготовит для Украины по заказу США оружие почти на $3 млрд
16:31
В МИД РФ назвали "инсценированием, как в Буче" эксгумацию тел убитых оккупантами в Изюме
16:18
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Фактический дефицит бюджета составит 50%, – нардеп Разумков
16:17
В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже, - Reuters
16:16
Нападение на критическую инфраструктуру членов Альянса встретит решительный ответ, - заявление НАТО о повреждениях "Северных потоков"
16:16
На энергоблоках ЗАЭС пожаров и возгораний не зафиксировано - Энергоатом
16:05
"Ждем признания РФ государством - спонсором терроризма": Шмыгаль обратился к спикеру парламента Франции
15:57
Зеленский созывает срочное заседание СНБО
15:54
В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов российского ОМОНа, - офицер ВСУ Штефан
15:48
В Сибири протестовали против мобилизации: через пять минут задержали 20 женщин
15:43
Кароль рассказала о своем отношении к коллегам, выступавшим в России
15:40
Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит новые санкции ЕС против РФ из-за энергетических ограничений
15:35
Эстония официально запретила импорт российского газа с 1 января
15:20
Эксклюзив
Путин еще может выйти из ситуации, но он этого не сделает, - Огрызко
15:16
В Сумской области украинские защитники из стрелкового оружия "приземлили" российский беспилотник
15:09
"Тратят деньги мужей": гендиректор Yakaboo унизил женщин и объявил о своем увольнении
15:04
Эксклюзив
Для украинских школьников за рубежом нужно разработать упрощенный курс изучения языка, литературы и истории Украины, - соучредительница ОО "Смарт освіта" Коберник
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV