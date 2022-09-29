За сутки ВСУ поразили 4 командных пункта, 15 районов скопления войск и техники врага и 6 складов с боеприпасами, - Генштаб
За текущие сутки украинские ракетные войска, артиллерия и авиация продолжили уничтожать противника
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За текущие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 4 командных пункта рашистов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Для поддержки действий наземных группировок в течение суток 7 ударов нанесла и авиация Сил обороны. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.
Также подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.
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