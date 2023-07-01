Об этом сообщили в утренней сводке 1 июля от Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии также поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭС.

За сутки армия РФ нанесла 58 авиаударов и совершила 50 обстрелов из РСЗО по Украине

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на направлениях

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов. Под огонь попали Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское в Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационных ударов в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационные удары в районах Торецкая и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

Авдеевское направление: враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: враг совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области, совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Сереж них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

В Херсонской области оккупанты продолжают использовать гражданское население как "живой щит"

Сообщается, что российские оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". В населенном пункте Тополовка Херсонской области российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.

Добавляется, что на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции.

"В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях. Имеющиеся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя", - говорится в сообщении.