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За сутки ВСУ отразили более 85 вражеских атак и уничтожили беспилотники РФ "Орлан-10" и "Суперкам"

26 мартa, 2023 воскресенье
07:00
война с Россией

Утром Генеральный штаб отчитался, что 25 марта защитники отбили более 85 атак РФ, а также сбили российские БПЛА "Орлан-10" и "Суперкам"

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал на фейсбуке.

В Бердянске оккупанты разрешают передвижение местных жителей только с наличием спецпропуска

"В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая "администрация" издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации и пропуска будут выдаваться отдельно , – отметили военные.

За сутки воины отбили более 85 атак захватчиков и уничтожили российские беспилотники

Отмечается, что Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Российская армия нанесла 34 авиационных и 4 ракетных удара

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, гражданской инфраструктуре городов и сел, ранены мирные жители.

Военные подчеркнули, что вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасиловка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое в Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки. Огненное влияние испытали районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг дальше штурмует город Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино. Под огнем захватчиков оказались населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка и Пречистовка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они произвели обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожье и Херсон, Казацкое, Львове, Ивановка, Камышаны и Кизомис Херсонской области.

Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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