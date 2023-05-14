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За сутки ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и сбили 3 разведывательных БПЛА

14 мая, 2023 воскресенье
18:43
Война с Россией

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, украинские военные уничтожили 3 разведывательных БПЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam"

Об этом сообщили 14 мая в facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника", - говорится в сообщении.

За сутки враг нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городу Харьков и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Сиверское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфино, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Киндрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление: в течение суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Берестово Донецкой области.

Бахмутское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Червоное, Константиновка, Дружба, Пивничное, Торецк, Шумы Донецкой области.

Авдеевское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

Запорожское и Херсонское направление: противник совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Минобороны РФ продолжает принимать меры по интеграции вооруженных формирований "ДНР" в собственные ВС

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает принимать меры по интеграции незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в собственные вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до всего личного состава одной из бригад 1 армейского корпуса ВС РФ доведено распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие замены их военных билетов на военные билеты ВС РФ, а также переподписание контрактов с МО РФ минимальным сроком военной службы в два года.

Добавляется, что в случае отказа этих лиц будут отправлять на самые опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

военные силы Украины
оккупированные территории
Военные новости
потери окуппантов
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