За сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, уничтожили вражеский самолет, 22 боевые бронемашины и 7 танков

Об этом сообщаетГенеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. С 24 февраля по 13 сентября 2022 года оккупанты во время полномасштабной войны в Украине потеряли:

личного состава – около 53 300 (+350) человек

танков – 2175 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 4662 (+22) ед.

артиллерийских систем – 1279 (+10) ед.

РСЗО – 311 (+0) ед.

средства ПВО – 165 (+3) ед.

самолетов – 244 (+1) ед.

вертолетов – 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1)

крылатые ракеты – 233 (+17) ед.

корабли/катера – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3469 (+6) ед.

специальная техника – 117 (+0)

Наибольшие потери за сутки армия России понесла на Харьковском и Донецком направлениях.