За сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, уничтожили вражеский самолет, 22 боевые бронемашины и 7 танков
За время полномасштабной войны в Украине РФ потеряла около 53 тыс. военных, 2175 танков, 4662 боевые бронемашины и 244 самолета
Об этом сообщаетГенеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке.С 24 февраля по 13 сентября 2022 года оккупанты во время полномасштабной войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 53 300 (+350) человек
- танков – 2175 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 4662 (+22) ед.
- артиллерийских систем – 1279 (+10) ед.
- РСЗО – 311 (+0) ед.
- средства ПВО – 165 (+3) ед.
- самолетов – 244 (+1) ед.
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1)
- крылатые ракеты – 233 (+17) ед.
- корабли/катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3469 (+6) ед.
- специальная техника – 117 (+0)
Наибольшие потери за сутки армия России понесла на Харьковском и Донецком направлениях.
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