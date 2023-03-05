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За сутки ВСУ ликвидировали 930 военных РФ, 5 танков, 5 БПЛА и систему ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине около 153 120 военных, 3414 танка, 2071 беспилотник, 302 самолета и 289 вертолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 153 120 (+930) человек ликвидировано
- танков ‒ 3414 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6692 (+9)
- артиллерийских систем – 2426 (+12)
- РСЗО – 488 (+1) ед.
- средства ПВО – 248 (+1)
- самолетов – 302 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10)
- специальная техника ‒ 232 (+2)
Данные уточняются.
- Напомним, согласно утреннему сведению Генштаба, РФ использует жителей Новой Каховки как "живой щит", вражеская армия теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отбили более 130 атак захватчиков.
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