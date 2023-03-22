За сутки ВСУ ликвидировали 920 окупантов, 16 БПЛА, 5 танков и 2 крылатые ракеты
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 167 490 военных, 3557 танков, 2183 БПЛА и 909 крылатых ракет
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 167 490 (+920) оккупантов ликвидировано
- танков ‒ 3557 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6887 (+8)
- артиллерийских систем – 2589 (+3)
- РСЗО – 509 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 272 (+2)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16)
- крылатых ракет ‒ 909 (+2)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5434 (+6)
- специальной техники ‒ 270 (+4)
Данные уточняются.
Напомним, утром в Генштабе рапортовали , что украинские воины за сутки отбили 114 российских атак, сбили 15 дронов и 2 авиаракеты.
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