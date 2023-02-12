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За сутки ВСУ ликвидировали 900 военных РФ, 13 танков и 10 БПЛА

12 февраля, 2023 воскресенье
08:50
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 137 780 военных, 3280 танков, 2007 БПЛА, 296 самолетов и 286 вертолетов

Об этом Генштаб проинформировал на Фейсбуке.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 137 780 (+900) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3280 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6488 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 2287 (+17) ед,
  • РСЗО – 465 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,
  • самолетов – 296 (+1) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10),
  • крылатые ракеты 857 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5148 (+14) ед,
  • специальная техника – 215 (+1).
  • Напомним, утром Генштаб также отчитывался, что за сутки 11 февраля ВСУ нанесли 33 удара по районам сосредоточения захватчиков, сбили Су-25 и беспилотники.
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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