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За сутки ВСУ ликвидировали 880 россиян, 14 БПЛА, 5 танков и 2 РСЗО
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 164 200 военных, 3511 танков, 2159 БПЛА, 305 самолетов и 290 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 164 200 (+880) военных ликвидировано
- танков ‒ 3511 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6830 (+7)
- артиллерийских систем – 2560 (+8)
- РСЗО – 506 (+2)
- средств ПВО ‒ 265 (+0)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5404 (+3)
- специальной техники ‒ 259 (+1)
Данные уточняются.
- Напомним, утром Генштаб сообщал , что за прошедшие сутки ВСУ отразили более 100 вражеских атак, а также поразили позицию российской ПВО.
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