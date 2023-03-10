За сутки ВСУ ликвидировали 870 военных РФ, 34 крылатых ракеты, 7 танков и самолет

Читайте также:

В НАТО не до конца понимают ситуацию: в ВСУ отреагировали на заявление Столтенберга о "падении Бахмута"

Это его глаза, голос и то, как он курил: украинка узнала в расстрелянном россиянами военном своего брата, - СМИ

Люди из ФСБ дали зеленый свет вторжению, потому что были убеждены, что у Байдена Паркинсон или Альцгеймер, а Камала Гаррис сама не справится