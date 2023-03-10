За сутки ВСУ ликвидировали 870 военных РФ, 34 крылатых ракеты, 7 танков и самолет
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 156 990 военных, 3448 танков, 907 крылатых ракет, 304 самолета и 289 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 156 990 (+870) человек ликвидировано
- танков ‒ 3448 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 6742 (+6)
- артиллерийских систем – 2475 (+10)
- РСЗО – 491 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 256 (+2)
- самолетов – 304 (+1)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9)
- крылатых ракет ‒ 907 (+34)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5337 (+6)
- специальной техники ‒ 240 (+3)
Данные уточняются
Напомним, согласно утреннему сведению Генерального штаба, за сутки 9 марта Силы обороны поразили 2 логистических центра, 6 станций РЭБ и места скопления российских войск.
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