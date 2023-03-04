За сутки ВСУ ликвидировали 820 военных РФ, 4 танка, 5 БПЛА и самолет
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 152 190 военных, 3409 танков, 2066 БПЛА, 302 самолета и 289 вертолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 152 190 (+820) человек ликвидировано
- танков ‒ 3409 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 6683 (+10)
- артиллерийских систем – 2414 (+12)
- РСЗО – 487 (+3) ед.
- средства ПВО ‒ 247 (+0)
- самолетов – 302 (+1)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5289 (+8)
- специальная техника ‒ 230 (+0)
Данные уточняются.
- Напомним, утром Генеральный штаб отчитывался , что за прошедшие сутки ВСУ отбили более 150 вражеских атак, а также уничтожили Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
0°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное
2023, суббота
4 мартa
09:02
Эксклюзив
Глава МИД Эстонии назвал обязательные составляющие поражения России в войне с Украиной
08:55
В Луганской области россияне организовали выездные приемы документов, чтобы ускорить принудительную паспортизацию, - ОВА
07:40
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: количество погибших увеличилось до 10 человек
07:14
Генштаб: в Симферополе создали "добровольческие дружины" для поиска диверсантов, а ВСУ отразили более 150 вражеских атак
00:21
Эксклюзив
Самолет А-50 в Мачулищах поврежден 100%, полгода его будут ремонтировать в Таганроге, - основатель инициативы BYPOL Азаров
2023, пятница
3 мартa
22:45
Аналитика
Бахмут – это тактический город, возможны новые наступления россиян под Угледаром и возле Запорожья: военные итоги недели
22:40
Китай взбешен на РФ из-за обнародования информации о возможной поставке оружия, - The Economist
22:34
Международная федерация гимнастики продлила запрет на участие россиян и белорусов в соревнованиях на неопределенный срок