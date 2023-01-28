За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков, 7 танков, самолет и вертолет

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 125510 (+800) человек ликвидировано,

танков ‒ 3189 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6344 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2188 (+8) ед,

РСЗО – 453 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+1) ед,

вертолетов – 284 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),

крылатые ракеты ‒ 796 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,

специальная техника – 199 (+0).

Как ранее сообщил Генштаб, захватчики в дальнейшем ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако защитники отбили атаки в районах 12 населенных пунктов.

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