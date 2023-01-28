За сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков, 7 танков, самолет и вертолет
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 125 510 военных, 3189 танков, 293 самолета и 284 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 125510 (+800) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3189 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6344 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2188 (+8) ед,
- РСЗО – 453 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+1) ед,
- вертолетов – 284 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
- Как ранее сообщил Генштаб, захватчики в дальнейшем ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако защитники отбили атаки в районах 12 населенных пунктов.
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