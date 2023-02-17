За сутки ВСУ ликвидировали 800 военных РФ, 14 крылатых ракет и 2 танка
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 141 260 военных, 3298 танков, 2013 беспилотников, а также 298 самолетов и 287 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 141 260 (+800) военных ликвидировано
- танков ‒ 3298 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3)
- артиллерийских систем – 2322 (+16)
- РСЗО – 467 (+1)
- средств ПВО ‒ 241 (+2)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1),
- крылатых ракет ‒ 871 (+14),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20)
- специальной техники – 221 (+2).
Напомним, 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил , что Россия теряет на войне с Украиной столько людей, что скоро будет испытывать острую нехватку военнослужащих определенных родов войск.
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