За сутки ВСУ ликвидировали 800 военных РФ, 14 крылатых ракет и 2 танка

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 141 260 (+800) военных ликвидировано

танков ‒ 3298 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3)

артиллерийских систем – 2322 (+16)

РСЗО – 467 (+1)

средств ПВО ‒ 241 (+2)

самолетов – 298 (+0)

вертолетов – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1),

крылатых ракет ‒ 871 (+14),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20)

специальной техники – 221 (+2).

Напомним, 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил , что Россия теряет на войне с Украиной столько людей, что скоро будет испытывать острую нехватку военнослужащих определенных родов войск.