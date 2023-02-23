За сутки ВСУ ликвидировали 790 россиян, 16 танков и 3 беспилотника
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла по меньшей мере 145 850 военных, 3350 танков и 2029 беспилотников
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано
- танков ‒ 3350 (+16)
- боевых бронированных машин ‒ 6593 (+24)
- артиллерийских систем – 2352 (+7)
- РСЗО – 471 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 244 (+1)
- самолетов – 299 (+0)
- вертолетов – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2029 (+3)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5215 (+3)
- специальной техники ‒ 228 (+2)
Окончательные данные уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 февраля, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.
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