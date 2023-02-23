Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 145 850 (+790) человек ликвидировано

танков ‒ 3350 (+16)

боевых бронированных машин ‒ 6593 (+24)

артиллерийских систем – 2352 (+7)

РСЗО – 471 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 244 (+1)

самолетов – 299 (+0)

вертолетов – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2029 (+3)

крылатых ракет ‒ 873 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5215 (+3)

специальной техники ‒ 228 (+2)

Окончательные данные уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 февраля, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.