За сутки ВСУ ликвидировали 740 россиян, самолет и 4 танка

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

С 24 февраля 2022 года по 13 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 114 130 (+740) военных ликвидировано.

танков ‒ 3098 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 6167 (+8) ед.

артиллерийских систем – 2086 (+4) ед.

РСЗО – 437 (+0) ед.

средств ПВО – 218 (+0) ед.

самолетов – 286 (+1) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0).

крылатых ракет – 723 (+0).

кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) ед.

специальной техники – 184 (+0).

Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что украинские воины продолжали уничтожать врага и отбили атаки в районах 17 населенных пунктов Донетчины и Луганщины за прошедшие сутки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb