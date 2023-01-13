За сутки ВСУ ликвидировали 740 россиян, самолет и 4 танка
С начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожили 114 130 захватчиков, 3098 танков, 2086 артиллерийских систем и 286 самолетов
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
С 24 февраля 2022 года по 13 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 114 130 (+740) военных ликвидировано.
- танков ‒ 3098 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 6167 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 2086 (+4) ед.
- РСЗО – 437 (+0) ед.
- средств ПВО – 218 (+0) ед.
- самолетов – 286 (+1) ед.
- вертолетов – 276 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0).
- крылатых ракет – 723 (+0).
- кораблей/катеров ‒ 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) ед.
- специальной техники – 184 (+0).
Напомним, ранее Генштаб отчитывался , что украинские воины продолжали уничтожать врага и отбили атаки в районах 17 населенных пунктов Донетчины и Луганщины за прошедшие сутки.
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