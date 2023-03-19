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За сутки ВСУ ликвидировали 710 военных РФ, 21 танк, 8 артсистем и 3 средства ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 164 910 военных, 3532 танков, 2159 БПЛА, 305 самолетов и 290 вертолетов
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 164 910 (+710) человек ликвидировано
- танков ‒ 3532 (+21)
- боевых бронированных машин ‒ 6853 (+23)
- артиллерийских систем – 2568 (+8)
- РСЗО – 507 (+1) ед.
- средства ПВО ‒ 268 (+3)
- самолетов / aircraft – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 907 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5408 (+4)
- специальная техника ‒ 262 (+3)
Данные уточняются.
- Согласно утреннему сведению Генштаба, российское руководство направит усиление под Угледар, а в сутки защитники отбили 83 атаки РФ на 5 направлениях.
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