Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 105 960 (+710) человек ликвидировано,

танков ‒ 3029 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6075 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2016 (+6) ед,

РСЗО – 423 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 213 (+1) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 269 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),

крылатых ракет ‒ 711 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,

специальной техники – 180 (+0).

Напомним, ранее представитель ГУР МО Юсов заявил, что Россия столкнулась с дефицитом ракет: запасы высокоточного вооружения в большинстве утрачены, для атак по Украине кафиры используют оружие, изготовленное недавно.

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