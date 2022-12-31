За сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов, 3 танка и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 105 960 человек, 3029 танков, 283 самолета и 269 вертолетов
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 105 960 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3029 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6075 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2016 (+6) ед,
- РСЗО – 423 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 213 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- крылатых ракет ‒ 711 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4707 (+24) ед,
- специальной техники – 180 (+0).
- Напомним, ранее представитель ГУР МО Юсов заявил, что Россия столкнулась с дефицитом ракет: запасы высокоточного вооружения в большинстве утрачены, для атак по Украине кафиры используют оружие, изготовленное недавно.
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