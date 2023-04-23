За сутки ВСУ ликвидировали 690 оккупантов, 3 танка, 4 БПЛА и вертолет
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 186 420 военных, 3675 танков, 2402 беспилотника, 308 самолетов и 294 вертолета
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано
- танков ‒ 3675 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1)
- артиллерийских систем – 2837 (+5)
- РСЗО – 539 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 289 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12)
- специальної техники ‒ 339 (+2)
Данные уточняются.
- Напомним, в субботу, 22 апреля, украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-24, а также 2 разведывательных беспилотника, "Орлан-10" и "Zala", и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет".
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