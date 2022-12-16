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За сутки ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов, 5 танков и 5 беспилотников

16 декабря, 2022 пятница
10:47
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ тратила в Украине более 97,2 тыс. захватчиков, 5952 боевых бронемашины, 2980 танков, 1648 беспилотников и 1946 артсистем

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 16 декабря Россия потеряла:

  • личного состава – около 97 270 (+680) человек,
  • танков ‒ 2980 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1946 (+3) ед,
  • РСЗО – 410 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
  • специальная техника – 172 (+0).

Силы и средства противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' от февраля 2022 уничтожили более 700 вражеских воздушных целей.

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Россия
военные силы Украины
потери окуппантов
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