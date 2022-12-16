За сутки ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов, 5 танков и 5 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения РФ тратила в Украине более 97,2 тыс. захватчиков, 5952 боевых бронемашины, 2980 танков, 1648 беспилотников и 1946 артсистем
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 16 декабря Россия потеряла:
- личного состава – около 97 270 (+680) человек,
- танков ‒ 2980 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1946 (+3) ед,
- РСЗО – 410 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
- специальная техника – 172 (+0).
Силы и средства противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' от февраля 2022 уничтожили более 700 вражеских воздушных целей.
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