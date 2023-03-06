За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных, 15 дронов и 9 танков
С начала полномасштабной войны России в Украине враг потерял более 153,7 тыс. солдат, 3423 танка, 2086 беспилотников и 6703 бронемашины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года РФ потеряла:
- личного состава – около 153 770 (+650) военных
- танков – 3423 (+9)
- боевых бронированных машин – 6703 (+11)
- артиллерийских систем – 2433 (+7)
- РСЗО – 488 (+0) ед.
- средств ПВО – 250 (+2)
- самолетов – 302 (+0)
- вертолетов – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15)
- крылатых ракет – 873 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8)
- специальной техники – 234 (+2)
Окончательные данные уточняются.
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.
- В ночь на 6 марта во время воздушной тревоги в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Как уже отмечалось, в небе обнаружили цель.
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