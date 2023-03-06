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Главная война с Россией За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных, 15 дронов и 9 танков

За сутки ВСУ ликвидировали 650 российских военных, 15 дронов и 9 танков

6 мартa, 2023 понедельник
07:49
война с Россией

С начала полномасштабной войны России в Украине враг потерял более 153,7 тыс. солдат, 3423 танка, 2086 беспилотников и 6703 бронемашины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года РФ потеряла:

  • личного состава – около 153 770 (+650) военных
  • танков – 3423 (+9)
  • боевых бронированных машин – 6703 (+11)
  • артиллерийских систем – 2433 (+7)
  • РСЗО – 488 (+0) ед.
  • средств ПВО – 250 (+2)
  • самолетов – 302 (+0)
  • вертолетов – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15)
  • крылатых ракет – 873 (+0)
  • кораблей/катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8)
  • специальной техники – 234 (+2)

Окончательные данные уточняются.

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - подчеркивают в Генштабе.

  • В ночь на 6 марта во время воздушной тревоги в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Как уже отмечалось, в небе обнаружили цель.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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