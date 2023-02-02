За сутки ВСУ ликвидировали 610 российских военных, два танка и установку ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ понесла потери в войне против Украины, в том числе более 129 тыс. военных, 3211 танков, 2212 артсистем и 222 средства ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 2 февраля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 129 030 (+610) военных
- танков – 3211 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 6382 (+0)
- артиллерийских систем – 2212 (+5)
- РСЗО – 458 (+0)
- средств ПВО – 222 (+1)
- самолетов – 293 (+0)
- вертолетов – 284 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0)
- крылатых ракет – 796 (+0)
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3)
- специальной техники – 200 (+0)
Данные уточняются.
- 1 февраля морские пехотинцы уничтожили российскую РСЗО, 4 беспилотника и склад с боеприпасами.
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