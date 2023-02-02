Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 2 февраля 2023 года Россия потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 129 030 (+610) военных

танков – 3211 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 6382 (+0)

артиллерийских систем – 2212 (+5)

РСЗО – 458 (+0)

средств ПВО – 222 (+1)

самолетов – 293 (+0)

вертолетов – 284 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0)

крылатых ракет – 796 (+0)

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3)

специальной техники – 200 (+0)

Данные уточняются.

1 февраля морские пехотинцы уничтожили российскую РСЗО, 4 беспилотника и склад с боеприпасами.

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