Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 120 760 (+600) человек ликвидировано,

танков ‒ 3145 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед,

артиллерийских систем – 2144 (+9) ед,

РСЗО – 445 (+2) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов – 287 (+0) ед,

вертолетов – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1),

крылатые ракеты ‒ 749 (+0),

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,

специальная техника – 193 (+0).

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

Напомним, за сутки 21 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, РФ же нанесла 1 ракетный и 27 авиационных ударов.

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