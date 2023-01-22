За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, 5 танков и БПЛА
С начала полномасштабного вторжения захватчики потеряли в Украине 120 760 военных, 3145 танков и 1892 БПЛА
Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 120 760 (+600) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3145 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2144 (+9) ед,
- РСЗО – 445 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1892 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4932 (+14) ед,
- специальная техника – 193 (+0).
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
- Напомним, за сутки 21 января украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, РФ же нанесла 1 ракетный и 27 авиационных ударов.
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