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За сутки ВСУ ликвидировали 590 военных РФ, 7 танков и 2 крылатые ракеты
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 142 860 военных, 3310 танков, 873 крылатых ракеты и 298 самолетов и 287 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 142 860 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3310 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2327 (+1) ед,
- РСЗО – 469 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),
- крылатые ракеты 873 (+2),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
- специальная техника – 224 (+1).
- Напомним, по данным Белого дома общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убиты, и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осуждены.
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