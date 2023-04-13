За сутки ВСУ ликвидировали 540 окупантов, 5 беспилотников и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 180 тыс. военных, 3646 танков, 2339 беспилотников, 307 самолетов и 293 вертолета
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 180 590 (+540) человек ликвидировано
- танков ‒ 3646 (+0)
- боевых бронированных машин ‒ 7053 (+10)
- артиллерийских систем – 2777 (+7)
- РСЗО – 535 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 283 (+1)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+5)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5637 (+7)
- специальной техники ‒ 320 (+1)
Данные уточняются.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки украинские воины сбили 2 "орлана", а также поразили 2 склада боеприпасов и места скопления вражеских войск.
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