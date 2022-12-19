За сутки ВСУ ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 6 боевых машин и 1 танк
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли около 98 800 оккупантов, были уничтожены 2988 танков и 5969 боевых бронированных машин
Об этом сообщает Генштаб .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 98800 (+520) человек ликвидировано,
- танков - 2988 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,
- специальная техника – 175 (+1).
Украинские воины отразили атаки российской армии в городах и селах Луганщины и Донетчины. Поражены и районы сосредоточения вражеских войск и склады боеприпасов в течение 18 декабря.
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