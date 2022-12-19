Об этом сообщает Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

личного состава - около 98800 (+520) человек ликвидировано,

танков - 2988 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,

РСЗО - 410 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+1) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,

специальная техника – 175 (+1).

Украинские воины отразили атаки российской армии в городах и селах Луганщины и Донетчины. Поражены и районы сосредоточения вражеских войск и склады боеприпасов в течение 18 декабря.

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