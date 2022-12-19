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За сутки ВСУ ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 6 боевых машин и 1 танк

19 декабря, 2022 понедельник
09:24
война с Россией

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли около 98 800 оккупантов, были уничтожены 2988 танков и 5969 боевых бронированных машин

Об этом сообщает Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 98800 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 2988 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+1) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,
  • специальная техника – 175 (+1).

Украинские воины отразили атаки российской армии в городах и селах Луганщины и Донетчины. Поражены и районы сосредоточения вражеских войск и склады боеприпасов в течение 18 декабря.

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военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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