За сутки ВСУ ликвидировали 450 российских солдат, 15 танков, 11 артиллерийских систем и один самолет противника
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 49 500 убитыми, 2049 танков, 236 самолетов и 206 вертолетов
Об этомсообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 сентября ориентировочно составили:
личного состава – около 49 500 (+450 человек в сутки);
Танцев – 2049 (+15);
Боевых бронированных машин – 4430 (+27);
Артиллерийских систем – 1147 (+13);
Реактивных систем залпового огня – 294 (+1);
Средств противовоздушной обороны – 153 (+3);
Самолетов – 235 (+1);
Вертолетов – 205 (+0);
Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 864 (+11);
Крылатых ракет – 203 (+0);
Кораблей/катеров – 15 (+0);
Автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8);
Специальной техники – 106 (+1).
- Напомним, во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев
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