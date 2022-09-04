За сутки ВСУ ликвидировали 450 российских солдат, 15 танков, 11 артиллерийских систем и один самолет противника

Об этомсообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 49 500 (+450 человек в сутки);

Танцев – 2049 (+15);

Боевых бронированных машин – 4430 (+27);

Артиллерийских систем – 1147 (+13);

Реактивных систем залпового огня – 294 (+1);

Средств противовоздушной обороны – 153 (+3);

Самолетов – 235 (+1);

Вертолетов – 205 (+0);

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 864 (+11);

Крылатых ракет – 203 (+0);

Кораблей/катеров – 15 (+0);

Автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8);

Специальной техники – 106 (+1).

Напомним, во время обороны Северодонецка четверо спецназовцев НГУ уничтожили 20 кадыровцев

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