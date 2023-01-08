За сутки ВСУ ликвидировали 430 россиян, 5 БПЛА, 3 танка и 3 артиллерийские системы
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 111 170 военных, 3069 танков и 1849 БПЛА
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 111170 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3069 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
- РСЗО – 431 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
- специальная техника – 183 (+1).
- Напомним, за сутки 7 января украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения захватчиков, а воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 вражеских склада боеприпасов.
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