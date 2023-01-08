За сутки ВСУ ликвидировали 430 россиян, 5 БПЛА, 3 танка и 3 артиллерийские системы

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 111170 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 3069 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,

РСЗО – 431 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 272 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,

специальная техника – 183 (+1).

Напомним, за сутки 7 января украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения захватчиков, а воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 вражеских склада боеприпасов.