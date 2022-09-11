За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, уничтожили 18 танков и 3 самолета противника
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили – 52 650 человек, 2154 танка и 242 самолета
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.- личного состава – около 52 650 (+400) оккупантов ликвидировано
- танков ‒ 2154 (+18) ед.
- боевых бронированных машин – 4617 (+33) ед.
- артиллерийских систем – 1263 (+4) ед.
- РСЗО – 311 (+0) ед.
- средств ПВО – 162 (+0) ед.
- самолетов – 242 (+3) ед.
- вертолетов – 213 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4)
- крылатых ракет ‒ 216 (+1)
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед.
- специальной техники – 117 (+1)
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
- Напомним, украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля
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