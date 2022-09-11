За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, уничтожили 18 танков и 3 самолета противника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. - личного состава – около 52 650 (+400) оккупантов ликвидировано

- танков ‒ 2154 (+18) ед.

- боевых бронированных машин – 4617 (+33) ед.

- артиллерийских систем – 1263 (+4) ед.

- РСЗО – 311 (+0) ед.

- средств ПВО – 162 (+0) ед.

- самолетов – 242 (+3) ед.

- вертолетов – 213 (+1) ед.

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4)

- крылатых ракет ‒ 216 (+1)

- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

- автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед.

- специальной техники – 117 (+1)

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, украинские военные за прошедшие пять дней освободили более 3 тыс. квадратных км территории, что больше, чем российским оккупантам удалось захватить с начала апреля

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb