За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету

Об этом говорится в отчете Генштаба за 23 октября: личного состава – 67470 (+400) человек ликвидировано;

танков ‒ 2584 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед;

артиллерийских систем – 1667 (+14) ед;

РСЗО – 374 (+1) ед;

средства ПВО – 189 (+0) ед;

самолетов – 270 (+0) ед;

вертолетов – 245 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);

крылатые ракеты – 350 (+21);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18) ед;

специальная техника – 148 (+0).

Окончательные данные уточняются.

Напомним, в Новой Каховке и Запорожье ВСУ ликвидировали 250 оккупантови десятки единиц техники

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb