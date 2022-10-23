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За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету

23 октября, 2022 воскресенье
10:12
война с Россией

С 24 февраля по 23 октября ВСУ уничтожили ориентировочно 67470 оккупантов и тысячи единиц разной военной техники противника

Об этом говорится в отчете Генштаба за 23 октября:личного состава – 67470 (+400) человек ликвидировано;

танков ‒ 2584 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед;

артиллерийских систем – 1667 (+14) ед;

РСЗО – 374 (+1) ед;

средства ПВО – 189 (+0) ед;

самолетов – 270 (+0) ед;

вертолетов – 245 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);

крылатые ракеты – 350 (+21);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18) ед;

специальная техника – 148 (+0).

Окончательные данные уточняются.

  • Напомним, в Новой Каховке и Запорожье ВСУ ликвидировали 250 оккупантови десятки единиц техники

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