За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, 14 артиллерийских систем и 21 крылатую ракету
С 24 февраля по 23 октября ВСУ уничтожили ориентировочно 67470 оккупантов и тысячи единиц разной военной техники противника
Об этом говорится в отчете Генштаба за 23 октября:личного состава – 67470 (+400) человек ликвидировано;
танков ‒ 2584 (+5) ед;
боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед;
артиллерийских систем – 1667 (+14) ед;
РСЗО – 374 (+1) ед;
средства ПВО – 189 (+0) ед;
самолетов – 270 (+0) ед;
вертолетов – 245 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);
крылатые ракеты – 350 (+21);
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18) ед;
специальная техника – 148 (+0).
Окончательные данные уточняются.
- Напомним, в Новой Каховке и Запорожье ВСУ ликвидировали 250 оккупантови десятки единиц техники
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