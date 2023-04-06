За сутки ВСУ ликвидировали 390 военных РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА и вертолет

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано

танков ‒ 3631 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 7013 (+8)

артиллерийских систем – 2714 (+7)

РСЗО – 532 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 281 (+1)

самолетов – 306 (+0)

вертолетов – 292 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4)

крылатых ракет ‒ 911 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1)

специальной техники ‒ 302 (+3)

Данные уточняются.

Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что, несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и за прошедшие сутки отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника