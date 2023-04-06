За сутки ВСУ ликвидировали 390 военных РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА и вертолет
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 176 тыс. военных, 3631 танк, 2287 беспилотников, 306 самолетов и 292 вертолета
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано
- танков ‒ 3631 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7013 (+8)
- артиллерийских систем – 2714 (+7)
- РСЗО – 532 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 281 (+1)
- самолетов – 306 (+0)
- вертолетов – 292 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1)
- специальной техники ‒ 302 (+3)
Данные уточняются.
Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что, несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и за прошедшие сутки отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника
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