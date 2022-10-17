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За сутки ВСУ ликвидировали 320 оккупантов, 8 танков и 12 бронированных машин

17 октября, 2022 понедельник
09:17
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины 65 320 военных, 2537 танков и 5205 боевых машин

Об этом сообщает Генштаб в своем facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – 65 320 (+320) оккупантов
  • танков ‒ 2537 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед.
  • артиллерийских систем – 1599 (+10) ед.
  • РСЗО – 366 (+1) ед.
  • средств ПВО ‒ 187 (+1) ед.
  • самолетов – 268 (+0) ед.
  • вертолетов – 242 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17)
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед.
  • специальной техники – 144 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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