За сутки ВСУ ликвидировали 320 оккупантов, 8 танков и 12 бронированных машин
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины 65 320 военных, 2537 танков и 5205 боевых машин
Об этом сообщает Генштаб в своем facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:
- личного состава – 65 320 (+320) оккупантов
- танков ‒ 2537 (+8) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 1599 (+10) ед.
- РСЗО – 366 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 187 (+1) ед.
- самолетов – 268 (+0) ед.
- вертолетов – 242 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17)
- крылатых ракет ‒ 316 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед.
- специальной техники – 144 (+1)
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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