За сутки ВСУ ликвидировали 320 оккупантов, 8 танков и 12 бронированных машин

Об этом сообщает Генштаб в своем facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составили:

личного состава – 65 320 (+320) оккупантов

танков ‒ 2537 (+8) ед.

боевых бронированных машин ‒ 5205 (+12) ед.

артиллерийских систем – 1599 (+10) ед.

РСЗО – 366 (+1) ед.

средств ПВО ‒ 187 (+1) ед.

самолетов – 268 (+0) ед.

вертолетов – 242 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17)

крылатых ракет ‒ 316 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед.

специальной техники – 144 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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