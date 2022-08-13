За сутки ВСУ ликвидировали 200 российских военных, семь танков и один БПЛА врага
С 24 февраля по 13 августа оккупанты потеряли около 43,4 тыс. военных, 1856 танков, 779 дронов и 233 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 43,4 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1856 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 4115 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 978 (+3) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;
- средств ПВО – 136 (+0) ед.;
- самолетов – 233 (+0) ед;
- вертолетов - 193 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 779 (+1) ед.;
- крылатых ракет – 187 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3026 (+15) ед.;
- специальной техники – 91 (+1) ед.
Напомним, разведка Британии выяснила , как РФ будет действовать после повреждения мостов в Херсонской области.
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