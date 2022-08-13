За сутки ВСУ ликвидировали 200 российских военных, семь танков и один БПЛА врага

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 43,4 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1856 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 4115 (+7) ед;

артиллерийских систем – 978 (+3) ед.;

реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.;

средств ПВО – 136 (+0) ед.;

самолетов – 233 (+0) ед;

вертолетов - 193 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 779 (+1) ед.;

крылатых ракет – 187 (+2) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3026 (+15) ед.;

специальной техники – 91 (+1) ед.

Напомним, разведка Британии выяснила , как РФ будет действовать после повреждения мостов в Херсонской области.

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