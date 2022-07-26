За сутки ВСУ ликвидировали 170 оккупантов, вертолет и средства ПВО врагов. Обновлены потери россиян

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 39 870 (+170) оккупантов

танков – 1737 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 3959 (+9) ед.

артиллерийских систем – 880 (+4) ед.

реактивных систем залпового огня – 258 (+1) ед.

средств ПВО – 117 (+1) ед.

самолетов – 222 (+0) ед.

вертолетов - 189 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 722 (+3) ед.

крылатых ракет – 174 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) ед.

специальной техники – 75 (+2) ед.

Напомним, Министр юстиции Денис Малюська заявил , что российские военнопленные работают в Украине на режимных объектах, а подозреваемые в военных преступлениях проходят по уголовным производствам

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