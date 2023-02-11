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За сутки ВСУ ликвидировали 1140 россиян, 61 крылатую ракету, 27 БПЛА и 9 танков
С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли в Украине 136880 военных, 3267 танков, 1997 БПЛА и 857 крылатых ракет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3267 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6474 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2270 (+19) ед,
- РСЗО – 463 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 234 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),
- крылатые ракеты 857 (+61),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
- специальная техника – 214 (+3).
- Напомним, утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения. Также зафиксировано попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах. Защитники ликвидировали 61 крылатую ракету РФ, также уничтожили 5 БПЛА "Шахед".
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