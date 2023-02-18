За сутки ВСУ ликвидировали 1010 захватчиков, 5 танков и 2 средства ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 142 270 военных, 3303 танка, 243 средства ПВО и 298 самолетов
- Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3303 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 6533 (+13)
- артиллерийских систем – 2326 (+4)
- РСЗО – 469 (+2)
- средств ПВО ‒ 243 (+2)
- самолетов – 298 (+0)
- вертолетов – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3)
- крылатых ракет ‒ 871 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед,
- специальной техники – 223 (+2).
Напомним, как свидетельствуют данные Белого дома, общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убиты и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осужденные.
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