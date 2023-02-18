За сутки ВСУ ликвидировали 1010 захватчиков, 5 танков и 2 средства ПВО

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,

танков ‒ 3303 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 6533 (+13)

артиллерийских систем – 2326 (+4)

РСЗО – 469 (+2)

средств ПВО ‒ 243 (+2)

самолетов – 298 (+0)

вертолетов – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3)

крылатых ракет ‒ 871 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед,

специальной техники – 223 (+2).

Напомним, как свидетельствуют данные Белого дома, общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убиты и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осужденные.